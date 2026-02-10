PODCAST CANLI YAYIN
2025'in en popüler bebek isimleri belli oldu

2025 yılında yeni doğan bebeklere en çok verilen isimler belli oldu; kızlarda Alya, erkeklerde ise Alparslan listenin ilk sırasına yerleşerek yılın en popüler tercihleri oldu. İşte erkeklerde ve kızlarda ilk 5 isim.

Bunlar da Var

Uğur Dündar’dan Özgür Özel’e "Küfür" kalkanı!
"Aileme küfretti" Mesut Özarslan'dan Özgür Özel hakkında suç duyurusu!
Motosikletli Onur Sönmemiş'in öldüğü feci kamerada!
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan CHP'den istifa etti
