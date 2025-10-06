PODCAST
Son dakika! Sirkeci'de vapur iskeleye çarptı!
Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025 11:14
Son dakika.. İstanbul Sirkeci'de vapur iskeleye çarptı. Olayda can kaybı veya yaralanmanın meydana gelmediği aktarıldı.
