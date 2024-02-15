PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 15 Şubat 2024, 14:00 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2024, 14:00

SON DAKİKA! Marmara Denizi’nde batan gemide bulunan mürettebatın son görüntüleri ortaya çıktı

Marmara Denizi’nde batan "Batuhan A" adlı kuru yük gemisinde, yağcı olarak çalışan Doğuşcan Y.'nin son görüntüleri ortaya çıktı. Balıkesir’in Marmara Adası’ndan Bursa’nın Gemlik ilçesine yük taşırken saat 06.32’de acil durum sinyali bildiren ve saat 07.12'de sinyal kesilen 69 metrelik Batuhan A adlı kargo gemisinin mürettebatlarından yağcı olarak görev yapan Doğuşcan Y.'nin sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüsü ortaya çıktı. Doğuşcan Y.'nin bilinen son görüntüsünde Batuhan A gemisinde çalışmasına yardımcı olan acenta şirketine teşekkür ettiği görüldü.

SIRADAKİ VİDEO
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan BAE ve Mısır ziyareti sonrası uçakta önemli açıklamalar
15.02.2024Perşembe
"Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum Açıkladı: İstanbul'a 9 Yeni Afet Müdahale Merkezi Kurulacak"
15.02.2024Perşembe
"Murat Kurum'dan İstanbul'a Ekolojik Dönüşüm Vaadi: 350 Kilometrelik Dere Islahı ile Afetlere Karşı Güçlü Önlem"
15.02.2024Perşembe
"Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan Süleymaniye Camii Çevresinde Tarihi Yenileme Vaadi: UNESCO Mirası İhya Edilecek''
15.02.2024Perşembe
"Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan Sultanahmet ve Süleymaniye'ye Tarihi Dokunuş vaadi: İstanbul'un Kalbinde Zaman Yolculuğu"
15.02.2024Perşembe
Bunlar da Var
EYT’liler dikkat! Sizler için 3 fırsat! Yeni emekliye ikramiye ve zam fırsatı! 01:19
EYT'liler Dikkat! Sizler için 3 fırsat! Yeni emekliye ikramiye ve zam fırsatı!
15.02.2024Perşembe
Yozgat-Kayseri yolunda yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var 00:55
Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
15.02.2024Perşembe
🔴 15 Şubat 2024 Müge Anlı 🕵️ ATV CANLI YAYIN son bölüm izle 📺 00:36
🔴 15 Şubat 2024 Müge Anlı 🕵️ (ATV CANLI YAYIN) son bölüm izle 📺
15.02.2024Perşembe
Marmara Denizi’nde alarm! Gemi battı! 6 mürettebat için kurtarma çalışması başladı 01:51
Marmara'da gemi battı!
15.02.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA