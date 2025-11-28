Karadeniz'de iki gemide patlama: Önce KAIROS sonra VIRAT

Son dakika: Karadeniz'de KAIROS adlı tanker patladı. Denizcilik Genel Müdürlüğü olaya ilişkin, “Boş KAIROS tankeri, kıyılarımızdan 28 mil açıkta dış etkiyle yangın çıkması ihbarı aldı. 25 mürettebatın durumu iyi, tahliye için kurtarma ekipleri sevk edildi.” dedi. Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada da patlamannın sebebinin henüz bilinmediğini belirtti. İngiliz haber ajansı Reuters geminin mayına çarptığı iddiasına yer verdi. Tankerin patlamanın ardından su aldığı ve her an batabileceği belirtildi. KAIROS'un ardından VIRAT adlı tankerde de patlama meydana geldi.