SON DAKİKA I YSK resmi cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını açıkladı!

Milli irade 14 Mayıs'ta sandığa gitti. Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na fark atarak seçimi önde tamamladı. Cumhur İttfakı da Meclis'te çoğunluk sağladı. Ancak 50+1 kuralından ötürü Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tura kaldı. Bu kapsamda seçmenler 28 Mayıs'ta tekrar sandık başına gidecek. Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu'nun 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Böylelikle Kılıçdaroğlu'nun mağlubiyeti bir kez daha tescillenmiş oldu.