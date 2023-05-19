Haberler Güncel Videoları SON DAKİKA I YSK resmi cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını açıkladı!

SON DAKİKA I YSK resmi cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını açıkladı!

SON DAKİKA I YSK resmi cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını açıkladı!
19.05.2023 19:52

OTOMATİK OYNAT

Güncel 05:13
CHP'li İzmir Büyükşehir...
Güncel 03:44
Başkan Erdoğan Sinan Oğan...
Güncel 00:34
Başkan Erdoğan, Sinan Oğan'ı...
Güncel 01:41
Yunanistan'a 19 Mayıs tepkisi!
Güncel 03:39
TCG Anadolu yeniden...
Güncel 00:27
Erdoğan'dan CNN...
Güncel 00:36
Kırmızı bültenle aranan PKK...
Güncel 01:55
Meteoroloji'den kritik uyarı!...
Güncel 00:55
Şehit Fırat Çakıroğlu'nun...
Güncel 01:12
ABD Dışişlerine sorulan...
Güncel 23:42
Başkan Erdoğan’dan önemli...
Güncel 03:28
AK Parti Sözcüsü Ömer...

Milli irade 14 Mayıs'ta sandığa gitti. Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na fark atarak seçimi önde tamamladı. Cumhur İttfakı da Meclis'te çoğunluk sağladı. Ancak 50+1 kuralından ötürü Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tura kaldı. Bu kapsamda seçmenler 28 Mayıs'ta tekrar sandık başına gidecek. Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu'nun 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Böylelikle Kılıçdaroğlu'nun mağlubiyeti bir kez daha tescillenmiş oldu.

Güncel Videoları
SON DAKİKA