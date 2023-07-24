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SON DAKİKA I Kuzey Irak'tan acı haber: Sözleşmeli Piyade Er Mehmet Can şehit oldu

SON DAKİKA I Kuzey Irak'tan acı haber: Sözleşmeli Piyade Er Mehmet Can şehit oldu
24.07.2023 18:15 - Son Güncelleme: 24.07.2023 18:18

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Irak’ın kuzeyinde sürdürülen operasyonlar sırasında, PKK’lı teröristlerce açılan ateşte Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Can şehit oldu. Şehidin acı haber, memleketi Osmaniye’deki ailesine verildi.

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin taciz atışı sonucu Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Can'ın şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde keşif ve gözetleme faaliyeti icra eden unsurumuza bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Can şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

BAKAN GÜLERDEN TAZİYE MESAJI
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler şehidimiz için taziye mesajı yayımladı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman silah arkadaşımız, 24 Temmuz 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize bağsağlığı ve sabır dilerim. "

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