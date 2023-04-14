SON DAKİKA | Deprem konutları temel atma töreni! Başkan Erdoğan'dan Diyarbakır'da önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Deprem Konutları Temel Atma ve 1432 Konut ve 17 Dükkan Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Milletimizin geleceğinde ne sokaklarında beyaz Torosların gezdiği ne de dağlarında eli kanlı canilerin cirit attığı bir Türkiye fotoğrafına asla yer yoktur" ifadelerini kullandı. Yeni Anayasa çağrısında da bulunan Erdoğan, "Bu ülkenin tüm insanlarının hayallerini kucaklayan yeni, sivil, özgürlükçü bir anayasayı beraberce yapalım. Bu çağrım 85 milyonun tamamınadır" şeklinde konuştu.