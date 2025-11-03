Bursa Yıldırım’da kan donduran cinayet! 20 yaşındaki Arzu, eşi tarafından 45 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Olay, Değirmenlikızık Mahallesi 2. Birol Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Rus uyruklu Arzu Khalılova (20) ile eşi S.M. (27) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce S.M., eline aldığı bıçakla eşine saldırdı.

45 Bıçak Darbesiyle Hayatını Kaybetti

Genç kadın, vücuduna aldığı 45'ten fazla bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığıldı. Mahalle sakinlerinin çığlık sesleri üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Khalılova, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zanlı Suç Aletiyle Yakalandı

Olay yerinden kaçan zanlı S.M., polis ekiplerinin hızlı çalışmasıyla kısa sürede suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Genç kadının ölüm haberini alan yakınları hastanede sinir krizi geçirdi.

Soruşturma Başlatıldı

Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Arzu Khalılova'nın cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.