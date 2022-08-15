Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Muhalefete yönelik eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Yaşanan her Hadise faşist yüzlerini açıkça gösteriyor. Tüm bunlar ortadayken siyasi hırsları sebebiyle muhalefetin yıkım masasında garnitür olarak yer almakta hiçbir beis görmeyenleri milletimizin takdirine havale ediyoruz." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bu akşam düzenleyeceğimiz toplantı ile hem 21. yaşımızı kutlayacak, hem de 21 yılın kısa bir değerlendirmesini yapacağız. Aradan geçen süre zarfında kurucu değerlerimizden taviz vermeden yolculuğumuzu sürdürdük. 21 senenin her anı mücadele ile geçti. Terör örgütlerinden darbe heveslilerine kadar millet düşmanlarının hedefi olduk. Vesayetçilere rağmen milli riadenin sütünlüğünü bu ülkede biz hakim kıldık. Ekonomimizi her yıl büyütmeyi başardık. İçimizdeki mandacılara rağmen dış politikamızı güçlendirdik. Hayata geçirdiğimiz reformlarla sessiz bir devrime imza attık. Milli iradeye kast edenlere karşı milletimizle omuz omuza vererek beraberce püskürttük.

KAST SİSTEMİNE BİZ SON VERDİK

Türkiye, bizim dönemimizde, sadece ayağına vurulmuş asırlık prangalarını kırmadı. Aynı zamanda mevcut sistemin merkezine yerleştirilmiş kast düzeninden de kurtuldu. Yıllarca bu millete kendi öz yurdunda parya muamelesi yaptılar. Yıllarca bu milletin çocukların okumasını, üniversiteye gitmesini, suni sebeplerle engellediler. Darbe dönemlerinde sermayeyi renklere bölerek ülkemizin gelişmesini sabote ettiler. Kadınlarımızın baş örtülü baş örtüsüz diye ayrımcılığa uğradığı, temel hak ve hürriyetlerin belli toplum kesimlerine yalnızca elitlere mahsus imtiyazlar olarak görüldüğü, işte bu kast sistemine biz son verdik.

BUGÜNÜN TÜRKİYESİ DAHA ÖZGÜR

Bugünün Türkiyesi 21 yıl öncesine kadar daha özgür, fırsat eşitliğinin olduğu bir Türkiye'dir. Bugün IMF kapılarında borç dilenen değil, kalkınma ve insani yardımlarda dünyaya örnek gösterilen bir Türkiye var. Kimseden icazet almadan operasyon düzenleyen, ordusu güçlü bir Türkiye var. Bunlar yıllarca ötelenen, sistemin dışına itilen ülkemizin potansiyelinin en büyük göstergesidir.

Son 21 yılda ülkemize kazandırdıklarımıza baktığımızda Rabbimize hamd ediyoruz. Partimizin kuruluşundan bu yana davamıza gönül vermiş tüm yol arkadaşlarımıza buradan teşekkür ediyorum.

"CHP ZİHNİYETİ YERİNDE SAYMAYA DEVAM EDİYOR"

28 Şubat bakiyesi kimi kendini bilmezlerin başörtülü kadınlara yönelik hezeyanlarında görüyoruz. Son 21 yılda yaşanan onca değişime rağmen millete tepeden bakan, üstenci CHP zihniyeti yerinde saymayı sürdürüyor. CHP ve yandaşları değişmemekte, kendilerini yenilememekte ısrar ediyor. Bu ülkenin en büyük açığı demokrasiyi içselleştirmiş, yerli ve milli muhalefet açığıdır. İhya yerine yıkmayı siyasetlerinin merkezine yerleştiren rövanşist yaklaşımdır. Sandıkta milletten tokat yiyenler iktidara gelmek için darbedelerden, hatta FETÖ'cü alçaklardan bile medet ummuşlardır. 2023'e giden süreçte benzer senaryoların tekrar tedavüle konduğunu görüyoruz.

MUHALETİN YIKIM MASASINDA GARNİTÜR OLARAK YER ALMAKTA HİÇBİR BEİS GÖRMEYENLERİ MİLLETİMİZİN TAKDİRİNE HAVALE EDİYORUZ

Meşrep tartışmaları medya ve sosyal medya üzerinden yeniden alevlendirilmeye çalışılıyor. Adli vakalar tıpkı 80 öncesinde olduğu gibi insanlarımızı birbirine kışkırtmanın vasıtası haline getiriliyor. Bürokratlar Bay Kemal tarafından çok açık, net tehdit ediliyor. Zaman değişse de aktörler değişse de oynanan oyun değişmiyor. Yaşanan her Hadise faşist yüzlerini açıkça gösteriyor. Tüm bunlar ortadayken siyasi hırsları sebebiyle muhalefetin yıkım masasında garnitür olarak yer almakta hiçbir beis görmeyenleri milletimizin takdirine havale ediyoruz.

Bu hafta Çorum'daydık. 50 bin kişinin katılımıyla muhteşem bir mitingi gerçekleştirdik. Oradan Hacı Bektaş'a geçtik. 10-15 bin kişi oradaki programa iştirak ettiler.