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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Stoltenberg ile telefonda görüştü

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Stoltenberg ile telefonda görüştü
25.06.2023 18:18 - Son Güncelleme: 25.06.2023 18:18

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Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin detayları belli oldu.

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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya'da yaşanan son gelişmeler ele alındı. Rusya'daki gerilimin sona ermesinin Ukrayna sahasında geri dönülmez insani felaketlerin önünü aldığı belirtildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e Rusya'daki gelişmelerin Ukrayna'da adil barış yolunda yeni bir kilometre taşı olması temennisi iletildi.

Görüşmede, İsveç'in NATO üyeliği de ele alındı. Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine karşı yapıcı tutumunun devam ettiği ancak PKK/PYD/YPG yanlıları bu ülkede serbestçe eylem düzenledikçe yapılan mevzuat değişikliklerinin bir anlamı olmadığı ifade edildi.

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