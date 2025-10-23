PODCAST CANLI YAYIN
Sivas’ta fosseptik faciası 2 kişiden biri hayatını kaybetti

Sivas’ta fosseptik faciası 2 kişiden biri hayatını kaybetti

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde fosseptik çukuruna düşen yabancı uyruklu 2 kişiden biri hayatını kaybetti. Durumu ağır olan diğer kişi hastanede tedavi altına alındı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Şarkışla ilçesine bağlı Kayapınar köyü kırsalında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çiftlik evinin bahçesindeki fosseptik çukuruna yabancı uyruklu iki kişi düştü.

AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin çalışması sonucu çukurdan çıkarılan iki kişiden birinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Bir kişi hastanede

Ağır yaralanan diğer kişi ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bunlar da Var

Maltepe’de dehşet kamerada: Tartıştığı kişiyi arabayla ezdi! 1 ölü
Maltepe’de dehşet kamerada: Tartıştığı kişiyi arabayla ezdi! 1 ölü
''İncinmişsin dedi'' videosuyla ünlenen fenomen Konya’da kamyon içinde ölü bulundu!
''İncinmişsin dedi'' videosuyla ünlenen fenomen Konya’da kamyon içinde ölü bulundu!
Netanyahu JD Vance ile görüşmesinde şoka uğradı
Netanyahu JD Vance ile görüşmesinde şoka uğradı
Korku evinde elektroşoklu darp!
Korku evinde elektroşoklu darp!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle