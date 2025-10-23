Olay, saat 14.00 sıralarında Şarkışla ilçesine bağlı Kayapınar köyü kırsalında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çiftlik evinin bahçesindeki fosseptik çukuruna yabancı uyruklu iki kişi düştü.

AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin çalışması sonucu çukurdan çıkarılan iki kişiden birinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Bir kişi hastanede

Ağır yaralanan diğer kişi ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.