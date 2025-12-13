Meclis’te bütçe görüşmeleri kavgaya dönüştü

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, konuşma üslubuna itiraz ederek iç tüzüğe aykırı davranıldığını dile getirdi. Bu sözlere CHP sıralarından yanıt gelmesi üzerine Genel Kurul'da sözlü atışmalar yaşandı. CHP'li milletvekilleri, kürsünün milletin kürsüsü olduğunu ve burada yüksek sesle konuşulabileceğini savundu.

Meclis Başkanvekili Celal Adan, tarafları sakinleştirmek ve tartışmayı sonlandırmak için araya girdi ancak uyarılar tansiyonu düşürmeye yetmedi. Karşılıklı laf atmaların sürmesi üzerine AK Parti ve CHP milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü.

Sözlü tartışmayla başlayan gerginlik kısa sürede fiziki kavgaya dönüştü. Meclis'te yaşanan arbede sonrası görüşmelere ara verildi. Olayla ilgili değerlendirmelerin ve siyasi tepkilerin sürmesi bekleniyor.