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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2024, 11:31 Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2024, 11:31

Sinan Ateş davasında ilk duruşma! Ayşe Ateş'ten 'çelik yelekli' önlem: Duruşmaya kimler katıldı? | Salonu karıştıran "Bay Kemal nerede?" sözleri

Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanık, "tasarlayarak öldürme", "öldürmeye teşebbüs", "suça azmettirme" ve "suça yardım etme" suçlarından bugün hakim karşısına çıktı. Ayşe Ateş duruşmaya çelik yelekle katılırken; CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu, mahkeme salonunda Ateş'in yanına oturdu. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da duruşmada hazır bulundu. MHP'nin davaya katılma talebi ise mahkeme heyeti tarafından reddedildi. Öte yandan "Azmettirici" sıfatıyla hakim karşısına çıkan Doğukan Çep, "Bay Kemal nerede" diye bağırınca salondan çıkarıldı.

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