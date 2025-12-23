Şile Belediyesi'ne ikinci dalga rüşvet operasyonu: 23 gözaltı

23 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Şile Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyonda, 1'i cezaevinde olmak üzere toplam 23 şüpheli gözaltına alındı.

SAVCILIKTAN GENİŞ KAPSAMLI SORUŞTURMA

Temmuz ayında başlatılan soruşturma; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarını kapsıyor. İlk operasyonda, görevden uzaklaştırılan dönemin Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli yakalanmıştı.

EŞ ZAMANLI BASKINLAR YAPILDI

Yeni operasyonda Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Şüphelilere ait cep telefonları, bilgisayarlar ve dijital materyallere el konuldu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, operasyona ilişkin tahkikatın devam ettiği bildirildi.