Şehit Piyade Er Ramazan Sarıkaya Sındırgı’da toprağa verildi

Piyade Er Ramazan Sarıkaya'nın cenazesi, askeri törenle İzmir 2. Anajet üssünden İzmir'deki baba ocağına getirilerek ilk helallik alındı. Sonrasında Şehidin cenazesi konvoyla memleketi Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Küçükdağdere kırsal mahallesine getirildi.

Mahalle meydanına gözyaşları ile karşılanan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askeri törenle taşındı. Şehidin cenazesinin getirilişi sırasında yakınları gözyaşı döktü, yakınlarını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı psikososyal destek ekipleri teselli etti.

Şehidin 15 yaşındaki kardeşi Resul Sarıkaya, ağabeyinin üniformasıyla törene katıldı. Cenaze törenine, şehidin babası Rıza, annesi Gülsüm Sarıkaya, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, 9. Ana Jet Üssü ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Sındırgı Kaymakamı Zafer Oktay, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ve bazı siyasi parti temsilcileri katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı şehidin cenazesine çelenk gönderdi. Cenaze defni sonrasında Balıkesir Valisi Hasan Şıldak tarafından şehidin tabutuna sarılı Türk bayrağı ve resmi aileye teslim edildi.

Balıkesir İl Müftü Vekili Ahmet Altan ve Sındırgı İlçe Müftüsü Sami Türkel tarafından kıldırılan namazın ardından şehit Sarıkaya'nın cenazesi Küçükdağdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.