Gürcistan'da meydana gelen uçak kazasında şehit olan Pilot Binbaşı Serdar Uslu'nun naaşı, yoğun sis sebebiyle yaklaşık 2,5 saat rötarla Yenişehir Havalimanı'na ulaştı. Burada dualarla karşılanan şehidin cenazesi, ardından Aydınlar Camisi'ne götürüldü.

Binlerce Kişi Törende Buluştu

Cenaze namazına Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, milletvekilleri, üst düzey komutanlar, emniyet teşkilatı, aile fertleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin babası Ahmet Uslu, annesi Fatma Uslu ve 5 aylık hamile eşi Göknur Uslu, taziyeleri kabul ederken güçlükle ayakta durdu. Askerlerin genç kadına destek verdiği görüldü.

Yenişehir Şehitliği'nde Defnedildi

Kılınan cenaze namazının ardından şehit Pilot Binbaşı Serdar Uslu'nun naaşı, top arabasına konularak Yenişehir Şehitliği'ne götürüldü. Dualar eşliğinde toprağa verilen şehit için tören boyunca büyük bir hüzün yaşandı.