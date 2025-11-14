PODCAST CANLI YAYIN
Şehit Pilot Binbaşı Serdar Uslu, Yenişehir’de gözyaşlarıyla uğurlandı

Şehit Pilot Binbaşı Serdar Uslu, Yenişehir’de gözyaşlarıyla uğurlandı

Gürcistan’daki uçak kazasında şehit olan 39 yaşındaki Pilot Binbaşı Serdar Uslu, memleketi Yenişehir’de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. 5 aylık hamile eşi Göknur Uslu ayakta durmakta zorlanırken, cenazeye binlerce kişi katıldı.

Gürcistan'da meydana gelen uçak kazasında şehit olan Pilot Binbaşı Serdar Uslu'nun naaşı, yoğun sis sebebiyle yaklaşık 2,5 saat rötarla Yenişehir Havalimanı'na ulaştı. Burada dualarla karşılanan şehidin cenazesi, ardından Aydınlar Camisi'ne götürüldü.

Binlerce Kişi Törende Buluştu

Cenaze namazına Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, milletvekilleri, üst düzey komutanlar, emniyet teşkilatı, aile fertleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin babası Ahmet Uslu, annesi Fatma Uslu ve 5 aylık hamile eşi Göknur Uslu, taziyeleri kabul ederken güçlükle ayakta durdu. Askerlerin genç kadına destek verdiği görüldü.

Yenişehir Şehitliği'nde Defnedildi

Kılınan cenaze namazının ardından şehit Pilot Binbaşı Serdar Uslu'nun naaşı, top arabasına konularak Yenişehir Şehitliği'ne götürüldü. Dualar eşliğinde toprağa verilen şehit için tören boyunca büyük bir hüzün yaşandı.

Bunlar da Var

Niğde’de feci kaza: İki otomobil çarpıştı! 3 ölü 6 yaralı
Niğde’de feci kaza: İki otomobil çarpıştı! 3 ölü 6 yaralı
Çorum’da Cumhuriyet Meydanı’nda kavga: Baba ve oğlu bıçaklanarak hayatını kaybetti
Çorum’da Cumhuriyet Meydanı’nda kavga: Baba ve oğlu bıçaklanarak hayatını kaybetti
Kayseri’de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var
Kayseri’de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var
İstanbul Fatih'te gıda zehirlenmesi... Ortaköy'de facia! Kumpir ve midye yiyen 2 çocuk öldü, anne-baba yoğun bakımda!
İstanbul Fatih'te gıda zehirlenmesi... Ortaköy'de facia! Kumpir ve midye yiyen 2 çocuk öldü, anne-baba yoğun bakımda!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle