Son dakika haberleri... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, seçim zaferi sonrası Türk geleneğini bozmayarak ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştiriyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Aliyev'i resmi törenle karşıladı. Görüşmede, bölgesel meseleler ve İki ülke arasındaki savunma sanayii ve teknoloji alanlarındaki işbirliğinin artırılması imkanları ele alınacak. İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı yapılacak.