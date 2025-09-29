PODCAST CANLI YAYIN

Şanlıurfa'da organize suç örgütüne operasyon: 8 tutuklama

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir iş yerine baskın düzenleyen organize suç örgütü elebaşı ile 18 şüpheli, iş yeri çalışanlarını silahla darbettikleri ve yağmaladıkları sırada suçüstü yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, örgüt üyelerinin şantaj, silahlı tehdit ve cebir kullanarak vatandaşlar üzerinde korku ve baskı oluşturdukları, bölgedeki iş adamlarına yönelik yağma girişiminde bulundukları belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'nitelikli yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', '6136 sayılı Kanuna muhalefet', 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal' ve 'eziyet' suçlarından Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i tutuklanırken 4'ü ise hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer 6 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

