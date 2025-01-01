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Sakarya’da Noel Baba cinayetine kurban giden genç son yolculuğuna uğurlandı!
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Sakarya'da Noel Baba cinayetine kurban giden genç son yolculuğuna uğurlandı!

Giriş Tarihi: 01 Ocak 2025 19:26 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2025 19:26

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yılbaşı gecesi çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden 20 yaşındaki genç, son yolculuğuna uğurlandı.

Sakarya'da akıl almaz bir olay yaşandı. Olay, dün Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında yılbaşına girmeye dakikalar kala henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda bıçak ve tornavida da kullanıldı. Kavga esnasında Nesrullah T. ve Bakır Şahan Saçaklı (20) yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Serdivan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Bakır Şahan Saçaklı sevk edildiği Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından 17 yaşındaki A.O.G. isimli şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Öte yandan, 20 yaşındaki gencin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan kavga anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir grubun 17 yaşındaki çocuğa saldırdığı anlar yer aldı. Yaşanan kargaşa esnasında A.O.G.'nin iki kişiyi bıçakla yaraladığı görülüyor. Görüntünün devamında kavgaya karışan iki grubun birbirinden uzaklaştığı anlar yer aldı. Hayatını kaybeden 20 yaşındaki Saçaklı, Adapazarı Karaköy Mahallesi Ulu Camii'nde ikindi ezanı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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