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Sakarya’da komşuların kavgasında gece kana bulandı: 5 ölü, 5 yaralı
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Sakarya'da komşuların kavgasında gece kana bulandı: 5 ölü, 5 yaralı

Giriş Tarihi: 06 Nisan 2025 08:35 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2025 08:35

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Beşköprü Mahallesi 3167. Sokak üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, komşu iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yaşar Özyurt, Onur Özyurt ve Volkan Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hayatlarını kaybedenlerin cenazeleri hastane morguna gönderildi. Olayda yaralanan 7 kişi ise şehirdeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Fahri Yıldız ve Özgür Özyurt'da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanede tedavisi devam eden 5 kişi polis ekiplerince gözetim altına alınırken olay sonrası kaçan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gecenin adeta kana bulandığı olayda 4 tabanca ele geçirildi.

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