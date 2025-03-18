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Şahika Ercümen’den iklim krizi için buz altında tarihi dalış
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Şahika Ercümen’den iklim krizi için buz altında tarihi dalış

Giriş Tarihi: 18 Mart 2025 14:36 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2025 14:36

Milli sporcu ve serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, iklim krizinin etkilerine dikkat çekmek amacıyla Rusya’daki dünyanın en derin gölü olan Baykal Gölü’nde buz altı dalışı gerçekleştirdi.

Bin 637 metre derinliğiyle dünyanın en derin gölü olarak bilinen ve üzeri buzla kaplı olan Baykal Gölü'ne tek nefeste 50 metreye dalan Ercümen, suyun 1 derece olduğu gölde Türk bayrağı açarak iklim krizi mesajı verdi.

"Gezegenimizin Korunması İçin Kendimi Borçlu Hissediyorum"
Dalış sonrası açıklama yapan Şahika Ercümen, "Nefes alırken bile üşüyorsunuz, inanılmaz bir soğuk var. Bu dalıştaki amacım iklim krizine ve eriyen buzullara dikkat çekmekti. Hem bir milli sporcu, hem de çevre aktivisti olarak gezegenimizin korunması için kendimi borçlu hissediyorum" dedi.

BM'den Buzullar İçin Küresel Adım
Birleşmiş Milletler (BM), küresel ısınma ve buzulların erimesine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 2025 yılını "Uluslararası Buzulların Korunması Yılı" ilan ederken, 21 Mart tarihini de "Dünya Buzul Günü" olarak kabul etti.

Ercümen, dalış sonrası farklı ülkelerden dalgıçlarla bir araya gelerek iklim değişikliğinin etkilerini tartışacakları bir seminerde de konuşacağını belirtti. "Buzullar, güneş ışığını ve ısıyı yansıtarak gezegenin soğumasına yardımcı oluyor. Ancak deniz buzlarının azalması, dünyanın ısınma sürecini daha da hızlandırıyor" diyerek çevresel bilinç konusunda farkındalık oluşturmayı hedeflediğini ifade etti.

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