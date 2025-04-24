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Rusya’dan Kiev’e füze ve dron saldırısı: 2 ölü, 54 yaralı
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Rusya’dan Kiev’e füze ve dron saldırısı: 2 ölü, 54 yaralı

Giriş Tarihi: 24.04.2025 07:39:09

Rusya, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gece saatlerinde geniş çaplı bir saldırı düzenledi. Dronlar, güdümlü ve balistik füzelerle gerçekleştirilen saldırılarda en az 2 kişi hayatını kaybederken, aralarında hamile bir kadın ve 6 çocuğun da bulunduğu 54 kişi yaralandı.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, saldırılar sonucu çıkan yangınlarda çok sayıda konut, araç ve ticari yapının hasar gördüğünü açıkladı. Yaralılardan 38'inin hastaneye kaldırıldığını belirten Kliçko, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Kiev Askeri İdaresi Başkanı Tymur Tkaçenko ise saldırı sonrası kentin çeşitli noktalarında füze ve dron parçalarının bulunduğunu belirtti. Tkaçenko, bazı bölgelerde yangınların kontrol altına alındığını ancak hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Saldırı, Rusya ile Ukrayna arasında barış umutlarının konuşulduğu bir dönemde gerçekleşti. Kremlin'den saldırılara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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