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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Dr. Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası Başkanlığı'na atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Dr. Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası Başkanlığı'na atandı
09.06.2023 02:39

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre Dr. Hafize Gaye Erkan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) atanan ilk kadın başkan oldu. Atama kararının ardından A Haber ekranlarına bağlanan A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner yeni atama kararını değerlendirdi. Gaye Erkan'ın 'Muhteşem Türk kızı' olarak anıldığını söyleyen Doğaner, "Özellikle Amerika’da kredi listesi yüksek ve iyi tanınan bir isim. Dolayısıyla bunda sonraki dönemde Türkiye’nin uluslararası ekonomide yani yabancı yatırımcıların çekilmesi konusunda da oldukça etkili olacaktır diye düşünüyoruz. Bu arada Merkez Bankası’nın ilk kadın başkanı olarak görev yapacak” ifadelerini kullandı. İşte tüm detaylar...

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