Prof. Dr. Şükrü Ersoy 'Büyük İstanbul Depremi'nin röntgenini çekti! En riskli ilçeler hangisi? Toplanma ve tahliye alanları nerede? İşte cevaplar...

Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alan İstanbul'da, beklenen 7 ve üzeri şiddetteki depremde meydanda gelecek olası yıkımın
önüne geçebilmek için kentsel dönüşüm çalışmaları hızla sürüyor. Deprem nedeniyle en çok risk altındaki ilçeler, toplanma ve tahliye alanları atılacak önlem adımları kapsamında önemli bir yer kapsıyor. A Haber'de YTÜ İnşaat Fakültesi dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, yaptığı değerlendirme İstanbul risk haritası, kentsel dönüşüm, toplanma ve tahliye bölgeleri, mevcut binların güçlendirilmesine ilişkin önemli bilgiler paylaştı. İşte Büyük İstanbul Depremi'nin en çok etkileyeceği ilçeler ve atılması gereken adımlar...