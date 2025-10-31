Pos tefeciliğinde 10 şüpheliye gözaltı kararı! Merkezde "Ozan Elektronik Para" var

İstanbul'da, suç örgütü kurarak yasa dışı yollarla elde edilen gelirleri akladıkları ve yüksek hacimli şüpheli finansal işlemler yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 402 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu. Operasyonun merkezinde Ozan Elektronik Para AŞ bulunurken, Ozan Özerk'in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta AŞ üzerinden "sigorta primi" adı altında para akışı sağlandığı, söz konusu şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği, suç gelirlerinin sigorta primi veya ticari işlem görünümü verilerek finansal sisteme dahil edilip aklandığı vurgulandı. TMSF tarafından şirkete kayyum atandı.