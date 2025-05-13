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Porno bağımlılığı ile taciz ve tecavüz vakaları arasında ilişki var mı?
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Porno bağımlılığı ile taciz ve tecavüz vakaları arasında ilişki var mı?

Giriş Tarihi: 13.05.2025 17:27:07

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Eren Murat Dinçer, 6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi'nde Takvim.com.tr Özel İçerik Editörü Fatma Gül'ün sorularını yanıtladı. Porno bağımlılığının özellikle ergenlerin yaşam kalitesini düşürdüğüne dikkat çeken Dinçer, "Okulu, arkadaş ilişkileri diğer insanlarla ilişkileri bozulabiliyor." dedi. Porno bağımlılığı ile taciz ve tecavüz vakaları arasında ilişki olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Dinçer, "Pornografi ile gerçek hayatın aynı olmadığını gençlerin bilmesi lazım." diyerek uyarılarda bulundu.

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