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PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın çağrısının şifreleri! Okan Müderrisoğlu A Haber’de değerlendirdi
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PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısının şifreleri! Okan Müderrisoğlu A Haber’de değerlendirdi

Giriş Tarihi: 28 Şubat 2025 10:53 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2025 10:53

Türkiye tarihi günlerden geçiyor... Terörsüz Türkiye adımlarının sonucu olarak terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan örgüte kendinizi feshedin çağrısı yaptı. Teröristbaşı Öcalan, "Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir." dedi.Öcalan'ın çağrısının ardından gözler uzun süredir "sancı" çeken Kandil'e çevrildi. Artık bahanesi kalmayan ve operasyonlarla köşeye sıkışan terör baronları "kongreyi" toplayıp silah bırakacak mı? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu A Haber’de değerlendirdi.

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