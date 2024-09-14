Pankartla Başkan Erdoğan'a sesini duyuran Ada, dünyaya artık daha güzel bakacak

Bitlis'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı toplu açılış töreninde açtığı “Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede” pankartı açan küçük Ada tedavisi için İstanbul'a getirildi. Beyoğlu'ndaki bir hastanede 40 dakikalık operasyon geçiren minik Ada'nın ameliyatının başarılı geçtiği ifade edildi. Ada Koçyiğit, “Pankart açmıştık, Tayyip dedem gördü. Ameliyat oldum. Her şey onun sayesinde oldu" derken, baba Musa Koçyiğit ise mutluluğunu, "Kızım dünyaya güzel baktığı için çok sevinçliyim” sözleriyle dile getirdi.