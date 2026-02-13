Özgür Özel'in 'Boş senet' iddiası çöktü

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerGüncel VideolarıÖzgür Özel'in 'Boş senet' iddiası çöktüÖzgür Özel'in 'Boş senet' iddiası çöktüGiriş Tarihi: 13 Şubat 2026 18:37 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 2 yıl ödemesiz ve 18 yıl sabit taksitli ödeme planıyla, CHP lideri Özgür Özel'in depremzedelere "boş senet imzalatıldığı" yönündeki iddiaları ve oluşturulmak istenen algı çalışması geçerliliğini yitirdi.Bunlar da Var 13:36AK Partili Osman Gökçek kürsü işgalinin perde arkasını A Haber'de anlattı: Özgür Özel Silivri'den arayıp "orayı karıştırın" dedi 12.02.2026Perşembe 08:28Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan son yolculuğuna uğurlandı 12.02.2026Perşembe 00:14Kanbolat Görkem Arslan’a son görev! Ebru Şahin’in derin üzüntüsü kameralara böyle yansıdı 12.02.2026Perşembe 00:26Yeşilçam’ın yıldızı Serpil Nur yıllara meydan okuyor! İşte son hali 12.02.2026PerşembeCANLI YAYIN