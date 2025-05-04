SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Özgür Özel’e saldırının arka planı! Bülent Erandaç A Haber’de değerlendirdi
Haberler Güncel Videoları

Özgür Özel'e saldırının arka planı! Bülent Erandaç A Haber’de değerlendirdi

Giriş Tarihi: 4.05.2025 14:00:56

Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninde zamanlaması manidar çok çirkin bir provokasyon kayıtlara geçti. Selçuk Tengioğlu isimli bir provokatör Önder'in cenaze töreni sonrası Atatürk Kültür Merkezi'nde Özgür Özel'e fiziksel saldırıda bulundu. Sırrı Süreyya Önder üzerinden verilen mesaj ve zamanlama dikkate alındığında Türkiye'nin toplumsal dayanışmasını sağlamasını istemeyen güçler harekete geçtiği görüldü. TAKVİM Gazetesi yazarı Bülent Erandaç olaya ilişkin, "Yabancı istihbarat örgütlerinin operasyonu. İnşallah MİT arka planını çıkaracak. Doğrudan doğruya planmış bir olay. Arkasında MOSSAD, CIA, Avrupa istihbarat örgütleri vardır." dedi.

SIRADAKİ VİDEO
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e tokatlı saldırıya AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten tepki
04.05.2025Pazar
Başkan Erdoğan KKTC dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı!
04.05.2025Pazar
Başkan Erdoğan’dan Özel’e ‘’geçmiş olsun’’ telefonu
04.05.2025Pazar
Başkan Erdoğan'dan Sırrı Süreyya Önder'e başsağlığı
04.05.2025Pazar
Özgür Özel'e saldıran kişinin kimliği belli oldu
04.05.2025Pazar
Bunlar da Var
Ordu’da kaybolan iki kişiden biri ölü bulundu! 09:25
Ordu’da kaybolan iki kişiden biri ölü bulundu!
03.05.2025Cumartesi
CHP’den yine taşıma operasyon! Konya mitinginde Konyalı yok 00:25
CHP'den yine "taşıma" operasyon! Konya mitinginde Konyalı yok
03.05.2025Cumartesi
Ankara’da otomobil durağa daldı: 2 kişi ağır yaralandı 03:12
Ankara’da otomobil durağa daldı: 2 kişi ağır yaralandı
03.05.2025Cumartesi
Sırrı Süreyya Önder’in naaşı AKM’ye getirildi: Tabuttaki zeytin dalı dikkat çekti 01:08
Sırrı Süreyya Önder’in naaşı AKM’ye getirildi
04.05.2025Pazar
CANLI YAYIN