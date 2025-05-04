Özgür Özel’e saldırının arka planı! Bülent Erandaç A Haber’de değerlendirdi

Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninde zamanlaması manidar çok çirkin bir provokasyon kayıtlara geçti. Selçuk Tengioğlu isimli bir provokatör Önder'in cenaze töreni sonrası Atatürk Kültür Merkezi'nde Özgür Özel'e fiziksel saldırıda bulundu. Sırrı Süreyya Önder üzerinden verilen mesaj ve zamanlama dikkate alındığında Türkiye'nin toplumsal dayanışmasını sağlamasını istemeyen güçler harekete geçtiği görüldü. TAKVİM Gazetesi yazarı Bülent Erandaç olaya ilişkin, "Yabancı istihbarat örgütlerinin operasyonu. İnşallah MİT arka planını çıkaracak. Doğrudan doğruya planmış bir olay. Arkasında MOSSAD, CIA, Avrupa istihbarat örgütleri vardır." dedi.