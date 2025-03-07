Özgür Özel'den yanıt: Mansur Bey 6 önce "Adnan gelebilir "dedi

Giriş Tarihi: 07 Mart 2025 10:42 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2025 10:42

CHP yandaşı Now TV'de bir programa katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ABB Başkanı Mansur Yavaş'a yanıt verdi. "Beker'in partiye katılmasıyla ilgim yok" diyen Yavaş'ı adeta yalanlayan Özel, "6 ay önce de Mansur Bey "Adnan gelebilir" demişti bana. Sonra da Adnan Bey'le birkaç kez görüşüldü." dedi.

"Ben kefaletidir demedim emanetidir dedim" ifadelerini kullanan Özel, Yavaş'a şu sözlerle yanıt verdi:

"Ben Yavaş'ın sözlerini onu okudum. Bi soracağım kendisine nedir diye. Ben "kefaletidir" demedim "emanetidir" dedim. Biz Adnan Beker'i Mansu Bey'e çok yakın biri olarak biliyoruz. 6 ay önce de Mansur Bey "Adnan gelebilir" demişti bana. Sonra da Adnan Bey'le birkaç kez görüşüldü falan biz Adnan Bey'in geçmişteki bir takım söylemlerinden dolayı izleyelim dedik. Adnan Bey de biraz şaşırmış… Öyle bir yapıyorlar ki "sanki Mansur Bey ben ona kefil değilim" bilmem ne... Yakın olduklarını belirttim elbette herkes kendisinden kefil yani ben anlamadım hangi bağlamda neden nerede söylenmiş ama onların arasında bir sorun yok. Biz de Adnan Bey'i Mansur Bey üzerinden tanıyoruz."

BAŞKAN ERDOĞAN'A OY VERDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Bilindiği gibi Beker Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini belirterek, "Tek üzülmeyen bendim. Kemal Bey'e oy vermedim. Oy da istemedim. 14 Mayıs'ta oy kullanmadım, 28 Mayıs'ta Tayyip Bey'e oy verdim. Kime vereyim başka bir aday yok ki" demişti.

"GAZETECİ SIKIŞTIRINCA SÖYLEMİŞ"

Bu sözler de Özel'e soruldu.Özel Beker'in olayı kendisine anlattığını ve Kılıçdaroğlu'na oy verdiğini söylediğini savundu. Özel şunları söyledi:

"Geçen gün bana anlattı TV yayınında gazeteci çok sıkıştırınca "kızdım söyledim" diyor. Yemin billah ediyor aslında vermiştim diye artık dedim o kısım size kalmış bir şey."