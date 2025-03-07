SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Özgür Özel’den yanıt: Mansur Bey 6 önce Adnan gelebilir dedi
Haberler Güncel Videoları

Özgür Özel'den yanıt: Mansur Bey 6 önce "Adnan gelebilir "dedi

Giriş Tarihi: 07 Mart 2025 10:42 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2025 10:42

CHP'de Ankara Milletvekili Adnan Beker'in partiye katılması büyük krize yol açtı. Özgür Özel, Beker’e rozet takarken Mansur Yavaş’ı işaret etti, ancak Yavaş transferden haberinin olmadığını söyledi. Bu açıklamayı yalanlayan Özel, Yavaş’ın 6 ay önce "Adnan gelebilir" dediğini iddia etti. Karşılıklı açıklamalar parti içinde yeni bir ayrışmaya işaret ederken, Beker’in geçmişte Başkan Erdoğan’a oy verdiğini açıklaması da Özel'e soruldu.

CHP yandaşı Now TV'de bir programa katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ABB Başkanı Mansur Yavaş'a yanıt verdi. "Beker'in partiye katılmasıyla ilgim yok" diyen Yavaş'ı adeta yalanlayan Özel, "6 ay önce de Mansur Bey "Adnan gelebilir" demişti bana. Sonra da Adnan Bey'le birkaç kez görüşüldü." dedi.

"Ben kefaletidir demedim emanetidir dedim" ifadelerini kullanan Özel, Yavaş'a şu sözlerle yanıt verdi:

"Ben Yavaş'ın sözlerini onu okudum. Bi soracağım kendisine nedir diye. Ben "kefaletidir" demedim "emanetidir" dedim. Biz Adnan Beker'i Mansu Bey'e çok yakın biri olarak biliyoruz. 6 ay önce de Mansur Bey "Adnan gelebilir" demişti bana. Sonra da Adnan Bey'le birkaç kez görüşüldü falan biz Adnan Bey'in geçmişteki bir takım söylemlerinden dolayı izleyelim dedik. Adnan Bey de biraz şaşırmış… Öyle bir yapıyorlar ki "sanki Mansur Bey ben ona kefil değilim" bilmem ne... Yakın olduklarını belirttim elbette herkes kendisinden kefil yani ben anlamadım hangi bağlamda neden nerede söylenmiş ama onların arasında bir sorun yok. Biz de Adnan Bey'i Mansur Bey üzerinden tanıyoruz."

BAŞKAN ERDOĞAN'A OY VERDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
Bilindiği gibi Beker Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini belirterek, "Tek üzülmeyen bendim. Kemal Bey'e oy vermedim. Oy da istemedim. 14 Mayıs'ta oy kullanmadım, 28 Mayıs'ta Tayyip Bey'e oy verdim. Kime vereyim başka bir aday yok ki" demişti.

"GAZETECİ SIKIŞTIRINCA SÖYLEMİŞ"
Bu sözler de Özel'e soruldu.Özel Beker'in olayı kendisine anlattığını ve Kılıçdaroğlu'na oy verdiğini söylediğini savundu. Özel şunları söyledi:

"Geçen gün bana anlattı TV yayınında gazeteci çok sıkıştırınca "kızdım söyledim" diyor. Yemin billah ediyor aslında vermiştim diye artık dedim o kısım size kalmış bir şey."

SIRADAKİ VİDEO
Lazkiye'deki devrik rejim unsurlarına operasyon
07.03.2025Cuma
Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kitap fuarını gezdi
06.03.2025Perşembe
Güvenlik güçleriyle iftar programı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
06.03.2025Perşembe
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan önemli açıklamalar
06.03.2025Perşembe
İşçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
06.03.2025Perşembe
Bunlar da Var
Ece Gürel’in bulunduğu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi 02:57
Gürel'in bulunduğu anlar kamerada
06.03.2025Perşembe
Fenerbahçe - Glasgow Rangers maçı için İstanbul’a gelen İskoç taraftar Beşiktaş’ta trafik kazasında hayatını kaybetti! O anlar kamerada! 01:02
Fenerbahçe - Rangers maçı için İstanbul’a gelen İskoç taraftarın öldüğü kaza anı kamerada!
06.03.2025Perşembe
Ece Gürel’in bulunduğu anlar kamerada: Yaşıyor yaşıyor 00:45
Kurtarılma anı kamerada
06.03.2025Perşembe
Lazkiye’deki devrik rejim unsurlarına operasyon 04:32
Lazkiye'deki devrik rejim unsurlarına operasyon
07.03.2025Cuma
CANLI YAYIN