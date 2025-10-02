Okulda deprem paniği kamerada!

Marmara Denizi'nde saat 14.55 sıralarında 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Öğrenciler depreme okulda yakalandı

Depremin etkisi kent genelinde hissedilirken, Bayrampaşa'da eğitim gören öğrenciler sarsıntıya sınıflarında yakalandı. Panikleyen öğrenciler hızla okul binasından çıkarak bahçeye yöneldi.

Panik anları kamerada

Çocukların sınıflardan koşarak çıktığı ve okul bahçesinde toplandığı anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde öğrencilerin yaşadığı panik net bir şekilde görüldü.

Kent genelinde endişe

Depremin ardından İstanbul'un farklı ilçelerinde de vatandaşlar sokaklara çıktı. Yetkililer, herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığını belirtirken, vatandaşlara sakin ama tedbirli olmaları çağrısında bulundu.