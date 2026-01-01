Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ve milli güreşçi Rıza Kayaalp Takvim'e konuştu

Taha Akgül de çok önemli bir eylemde bir arada olduklarını belirterek, "Tüm Türkiye, Filistin için bir araya geliyor. Spor camiası da burada. Biz de Türkiye Güreş Federasyonu olarak bu etkinliğe destek vermek istedik. Filistin halkını unutmamak gerekiyor. Sadece dünyanın sınavı değil bu, aynı zamanda ahiretin de sınavı. Müslümanlar olarak bizim bir borcumuz var. O görüntüleri izlediğimizde içimiz parçalanıyor. Şu anda orada sel felaketi de var. Elimizden hiçbir şey gelmiyorsa da en azından protesto etmemiz lazım." şeklinde konuştu.