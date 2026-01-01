PODCAST CANLI YAYIN
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ve milli güreşçi Rıza Kayaalp Takvim'e konuştu

Filistin'in her zaman yanında olduklarını dile getiren Akgül, "Filistin halkının her zaman yanında olduğumuzu gösterme adına bugünü çok değerli görüyoruz. Hem 1 Ocak Mekke'nin fethi olması sebebiyle, yeni yılın ilk günü olması sebebiyle yapılan program çok kıymetli. Bu anlamda hem TÜGVA'ya hem de Milli İrade Platformu'na bizleri buraya davet ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Biz de bu etkinliğe destek vermek istedik. Gazze'ye yapılan bu zulüm karşısında sesimizi yükseltmemiz gerekiyor. İnşallah buradan sesimizi tüm dünya duyacaktır." dedi.

Taha Akgül de çok önemli bir eylemde bir arada olduklarını belirterek, "Tüm Türkiye, Filistin için bir araya geliyor. Spor camiası da burada. Biz de Türkiye Güreş Federasyonu olarak bu etkinliğe destek vermek istedik. Filistin halkını unutmamak gerekiyor. Sadece dünyanın sınavı değil bu, aynı zamanda ahiretin de sınavı. Müslümanlar olarak bizim bir borcumuz var. O görüntüleri izlediğimizde içimiz parçalanıyor. Şu anda orada sel felaketi de var. Elimizden hiçbir şey gelmiyorsa da en azından protesto etmemiz lazım." şeklinde konuştu.

