Muhalefet liderleri Ankara’da buluştu!

2023 seçimlerine giden süreçte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına bir rakip çıkaramayan muhalefet kendi içindeki krizlerle boğuşurken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine 6 muhalefet partisi genel başkanı çalışma yemeğinde bir araya geldi. Oturma düzeni krizi ile tarihi ertlenen toplantıda 'yuvarlak masa' kullanılarak oturma krizinin çözüldüğü görüldü. Toplantıya İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan katılırken, CHP'nin gizli ortağı HDP'nin toplantıya katılmaması dikkat çekti.