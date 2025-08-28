MSB'den Z raporu! Münbiç'te 8 toplamda 556 km tünel imha

PODCAST CANLI YAYIN

Milli Savunma Bakanlığı haftalık Z raporunu açıkladı. Bakanlık kaynakları barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lın teslim olduğunu bildirdi. "Tünel imha" faaliyetleri kapsamında, son bir haftada Münbiç bölgesinde 8 toplamda da 556 km terör tünelinin imha edildiği açıklandı. İsrail'in Suriye'ye dönük saldırılarla bölge güvenliğini ve istikrarı zedelediği vurgulandı. Suriye hükümetine "Arkandayız" mesajı verildi. İş insanı Halit Yukay için TCG Işın'ın görevlendirildiği bildirilirken; Harp Okulları Mezuniyet törenindeki program değişikliğine dair detay verildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "Çelik Kubbe" paylaşımı
İstanbul'da 'motosikletli çete' operasyonu: 24 kişi yakalandı
PKK’lı Kara"yılan" zehir akıttı... Helin Ümit komisyona tehditler savurdu
Bebek Ebrar Demirbilek son paylaşımıyla olay oldu!

