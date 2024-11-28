MSB'den önemli açıklamalar! Suriye'deki hareketliliği takipteyiz

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kılıç çekerek korsan yemin eden teğmenlerle ilgili "Yüksek Disiplin Kurulu sürecinin başladığını" belirten kaynaklar " YDK’nın toplantı zamanı belirlendiğinde, en az 10 gün öncesinden ilgili personele tebligat yapılacaktır." ifadelerini kullandı. Bakanlık kaynakları, Suriye’nin kuzeyindeki muhalif grupların hareketliliği ile ilgili sorular üzerine "Bölgedeki bazı yerel grupların başlattıkları hareketliliği ve buna bağlı gelişmeleri yakinen takip etmekteyiz. Birliklerimiz için her türlü tedbiri aldık ve almaya da devam etmekteyiz" yanıtını verdi.