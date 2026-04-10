CANLI YAYIN
Geri
İnegöl'de akran zorbalığı: Kız öğrenciye darp kamerada

İnegöl'de akran zorbalığı: Kız öğrenciye darp kamerada

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 16 yaşındaki lise öğrencisi G.B., okul çıkışında tartıştığı iki arkadaşı tarafından sokak ortasında tekme tokat darbedildi. Akran zorbalığının ulaştığı boyutu gözler önüne seren o dehşet anları, çevredeki bir başka öğrenci tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydedildi. İşte okul çıkışı yaşanan o vahim olayın detayları...

Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi, dün öğleden sonra lise öğrencileri arasında yaşanan şiddet olayına sahne oldu. Edinilen bilgilere göre, okul koridorlarında başlayan sözlü tartışma, ders çıkışında sokak ortasında fiziksel kavgaya dönüştü.

Tartışma Sokakta Kavgaya Evrildi

16 yaşındaki G.B. ile okul arkadaşları olduğu öğrenilen iki öğrenci arasında henüz bilinmeyen bir nedenle gerginlik yaşandı. Okul binası içerisinde başlayan husumet, öğrencilerin okuldan ayrılmasıyla Kemalpaşa Mahallesi'ndeki sokaklara taşındı. Tarafların yeniden karşı karşıya gelmesi üzerine çıkan tartışma, kısa sürede şiddetin dozunun artmasıyla bir meydan dayağına dönüştü.

Tekme ve Tokatlarla Saldırdılar

Gözü dönen iki öğrenci, hedef aldıkları G.B.'yi yere düşürerek tekme ve tokatlarla darbetmeye başladı. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında yaşanan olayda, talihsiz genç kız aldığı darbelerle neye uğradığını şaşırdı.

O Anlar Saniye Saniye Kaydedildi

Yaşanan darp anları, olay yerinde bulunan bir başka öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde, iki saldırganın genç kıza yönelik şiddet eylemleri ve çevredeki bağrışmalar net bir şekilde yer aldı. Olayın ardından taraflar bölgeden uzaklaşırken, görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle