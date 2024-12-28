PODCAST CANLI YAYIN
Milli İrade Platformu’ndan 1 Ocak’ta güçlü dayanışma mesajı: Dünyayı uyandırıyoruz
Haberler Güncel Videoları

Milli İrade Platformu’ndan 1 Ocak’ta güçlü dayanışma mesajı: “Dünyayı uyandırıyoruz”

Giriş Tarihi: 28 Aralık 2024 00:39 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2024 00:46

Milli İrade Platformu çatısı altında bir araya gelen 308 sivil toplum kuruluşu, geçen yılki gibi bu yıl da 1 Ocak’ta Galata Köprüsü'nde buluşma düzenleyecek. “Dünyayı Uyandırıyoruz”, “Dün Ayasofya, bugün Emevî, yarın Aksa” ve “Bir Güneş Doğuyor” sloganlarıyla yapılacak etkinlik için katılım çağrısı yapıldı. TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, A Haber’de Haktan Uysal'ın moderatörlüğünde yayınlanan “Aklın Yolu” programında Gazze’deki insanlık dramına dikkat çekerek, “Hepimiz vicdanen sınandığımız bir dönemin içindeyiz.” dedi.

SIRADAKİ VİDEO
CHP'li Mehmet Tüm'den Türkiye ve SMO'ya alçak iftira: "Türkiye bu DEAŞ artıklarına maaş verdi"
28.12.2024Cumartesi
Narin Güran cinayeti duruşması yarın 10'da devam edecek!
27.12.2024Cuma
Başkan Erdoğan, cuma namazını Zağnos Paşa Camisi'nde kıldı!
27.12.2024Cuma
Samsun'da kayıp balıkçıların teknesi açıkta 8 metre derinlikte bulundu
26.12.2024Perşembe
Başkan Erdoğan'a hakaret eden hadsiz tutuklandı!
26.12.2024Perşembe
Bunlar da Var
Erzurum’da kahreden ölüm! Başına buz kütlesi düşen üniversite öğrencisi Arif Talat Algın’dan acı haber! O an kamerada! 01:03
Erzurum'da kahreden ölüm! Başına buz kütlesi düşen üniversiteli genç kurtarılamadı!
27.12.2024Cuma
Galatasaray’ın eski yıldızı Kerem Aktürkoğlu Ceren Azak ile sözlendi: Çiftin birlikte kareleri de ortaya çıktı 00:27
Kerem Aktürkoğlu Ceren Azak ile sözlendi
26.12.2024Perşembe
Adapazarı’nda feci kaza: 10 yaşındaki Safiye hayatını kaybetti! 02:07
Feci kaza: 10 yaşındaki Safiye hayatını kaybetti!
26.12.2024Perşembe
Isparta Yalvaç’ta 3.9 büyüklüğünde deprem anı kamerada! Panik anları güvenlik kameralarına yansıdı! 01:44
Yalvaç’ta panik anları! 3.9'lük deprem anı kamerada!
26.12.2024Perşembe
CANLI YAYIN