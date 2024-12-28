Milli İrade Platformu’ndan 1 Ocak’ta güçlü dayanışma mesajı: “Dünyayı uyandırıyoruz”

Milli İrade Platformu çatısı altında bir araya gelen 308 sivil toplum kuruluşu, geçen yılki gibi bu yıl da 1 Ocak’ta Galata Köprüsü'nde buluşma düzenleyecek. “Dünyayı Uyandırıyoruz”, “Dün Ayasofya, bugün Emevî, yarın Aksa” ve “Bir Güneş Doğuyor” sloganlarıyla yapılacak etkinlik için katılım çağrısı yapıldı. TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, A Haber’de Haktan Uysal'ın moderatörlüğünde yayınlanan “Aklın Yolu” programında Gazze’deki insanlık dramına dikkat çekerek, “Hepimiz vicdanen sınandığımız bir dönemin içindeyiz.” dedi.