Milli Eğitim Bakanı Tekin, Gümüşhane’de ziyaretlerde bulundu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Kurban Bayramı nedeniyle bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Gümüşhane’ye geldi. Bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Gümüşhane’ye gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ilk olarak Gümüşhane Valiliği’ne geldi. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Tekin ve beraberindeki heyet daha sonra valilik makamına geçti. Burada gerçekleşen sohbetin ardından Kemaliye Camii’nde bir cenaze namazına katılan Bakan Tekin daha sonra Gümüşhane Belediyesi’ne de ziyarette bulundu.