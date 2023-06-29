Haberler Güncel Videoları Milli Eğitim Bakanı Tekin, Gümüşhane’de ziyaretlerde bulundu

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Gümüşhane’de ziyaretlerde bulundu

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Gümüşhane’de ziyaretlerde bulundu
29.06.2023 21:06

OTOMATİK OYNAT

Güncel 01:00
Bakan Alparslan Bayraktar’dan...
Güncel 15:50
AK Parti teşkilatlarıyla...
Güncel 04:40
Arnavutköy'de korkunç kaza!
Güncel 01:51
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim...
Güncel 00:17
ABD Başkanı Biden gaflarına...
Güncel 02:37
İsveç'te cami önünde Kur'an-ı...
Güncel 02:13
Bakan Koca’dan rekor sürede...
Güncel 02:10
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya...
Güncel 00:28
Başkan Erdoğan’dan bayram...
Güncel 01:15
Saadet Partisi Genel Başkanı...
Güncel 00:54
Milli Savunma Bakanı Güler ve...
Güncel 03:12
A Haber jandarma...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Kurban Bayramı nedeniyle bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Gümüşhane’ye geldi. Bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Gümüşhane’ye gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ilk olarak Gümüşhane Valiliği’ne geldi. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Tekin ve beraberindeki heyet daha sonra valilik makamına geçti. Burada gerçekleşen sohbetin ardından Kemaliye Camii’nde bir cenaze namazına katılan Bakan Tekin daha sonra Gümüşhane Belediyesi’ne de ziyarette bulundu.

Güncel Videoları
Gümüşhane Belediyesi'ndeki ziyaretin ardından sırasıyla Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığı'na da ziyaret gerçekleştiren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin son olarak Atatürk Parkı'nda Gümüşhaneli vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti ve bayramlarını kutladı. Bakan Tekin programın sonunda, terör örgütü PKK tarafından 2017 yılında şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın Torul'da bulunan baba ocağını ziyaret ederek kentten ayrıldı.
SON DAKİKA