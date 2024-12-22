MHP lideri Devlet Bahçeli "Kudüs'ün fethi yakındır" deyip İsrail'i 'Şam'arladı! Özel'e "Esad" çağrısı... DEM-İmralı açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli, Esad sonrası Suriye'ye ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Zalim Esad'ı "Alçak" olarak tanımlayan Bahçeli, "Lahey'de cani Netanyahu ile birlikte en kısa sürede yargılanmalıdır" ifadelerini kullandı. CHP'nin politikasının BAAS menşeili olduğunu dile getiren Bahçeli, Özgür Özel'e hitaben "Esad kaçtı kaçalı karalar bağladı. Matemden gözü söndü. Eğer yüreği varsa Moskova'ya gitsin Esad'la kucaklaşıp hasret gidersin" dedi. Bahçeli, "Şam'a gözünü diken Tel Aviv'de Osmanlı şamarı yiyecek! Tarih diyor ki; Kudüs'ün ilk durağı Şam'dır. Zeytin Dağı'nın manzarasına özlem duyuyoruz" şeklinde konuştu.