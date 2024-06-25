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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 25 Haziran 2024, 12:05 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2024, 12:05

MHP Grup Toplantısı! Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar

Son dakika haberi! Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınlarıyla ilgili konuşan Bahçeli, "Diyarbakır barosunun açıklamasında Kürt kökenli kardeşlerimize nefret içerikli ifadede bulunanlara suç duyurusunda bulunulduğu açıklanmıştır. Hiçbir Türk vatandaşı böyle bir komplonun yanında yöresinde yer alamaz." dedi. Cumhur İttifakı'nın yoluna devam ettiğini belirten Bahçeli, "Cumhur İttifakı, Türk milletinin ruh köküdür ve kararlılıkla yoluna devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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