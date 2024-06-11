MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den partisinin grup toplantısında önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Başkan Erdoğan'ın ikili görüşmelerinin çarpıtıldığını ifade ederek, "Erdoğan herkesle görüşebilir bunda bir sakınca yok" dedi. Bahçeli, Suriye'de sözde seçimle 'teröristan' kurulma çabasına tepki göstererek "Asıl hedef Türkiye'dir. Bu terör hamlesinin üst aklı ise ABD'dir" şeklinde konuştu. Öte yandan kayyum edebiyatı yapanlara ve Hakkari'de vali tehdit eden DEM'liye de tepki gösteren Bahçeli, "Kayyum edebiyatını ağızlarda sakız gibi çiğneyenler unutmasın ki, teröristlerin görevden alınması hukuk devletinin şerefidir, ruhudur. Valimizi tehdit eden bu canlı fazla yürek yemiş, kanat takmadan yüksekten uçmaya çalışmaktadır" ifadelerini kullandı.