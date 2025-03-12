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Mersin’de kaçak sigara üretenlere operasyon: 3 gözaltı
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Mersin'de kaçak sigara üretenlere operasyon: 3 gözaltı

Giriş Tarihi: 12 Mart 2025 09:10 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2025 09:10

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara üretimiyle ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Bozyazı ve Çamlıyayla ilçelerinde 3 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin kaçak sigara ticareti yaptığını tespit eden ekipler, 2 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yeri ve evlerinde yapılan aramalarda 9 bin 400 adeti dolu 67 bin 400 makaron, 122 kilogram kıyılmış tütün, 14 bin adet sigara sarma kâğıdı ile 4 adet doldurma aparatı ele geçirildi.

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