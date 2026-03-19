Mersin'de 2 çocuk annesi kadın eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Mersin'de 2 çocuk annesi kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Mersin'de 26 yaşındaki 2 çocuk annesi Shaimaş Abdi, boşanma aşamasında olduğu eşi Abdulmuti Abdi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Çocukların evde bulunduğu sırada yaşanan cinayetin ardından şüpheli gözaltına alınırken çocuklar koruma altına alındı. Olay yerinden görüntüler için videoyu izleyin.

Mersin'de 26 yaşındaki 2 çocuk annesi Shaimaş Abdi, boşanma aşamasında olduğu eşi 34 yaşındaki Abdulmuti Abdi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay, çiftin çocuklarının evde bulunduğu sırada yaşandı.

Olay nasıl gerçekleşti?

Olay, saat 21.50 sıralarında Mersin'e bağlı Nusratiye Mahallesi Çakmak Caddesi üzerindeki bir evde meydana geldi. İddialara göre geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasına gelen çift arasında tartışma çıktı. Yatak odasında yaşanan arbede sırasında Abdulmuti Abdi, mutfaktan aldığı bıçakla eşi Shaimaş Abdi'yi göğsünden yaraladı.

Çocuklar evdeyken can verdi

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı kontrolde, çocuklarının da evde bulunduğu sırada eşi tarafından bıçaklanan Shaimaş Abdi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüpheli gözaltına alındı, çocuklar koruma altında

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, evde bulunan şüpheli Abdulmuti Abdi'yi gözaltına aldı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken çiftin çocukları da koruma altına alındı. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

