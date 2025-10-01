PODCAST CANLI YAYIN
Mersin Tarsus'ta asansör dehşeti: Pelin Kıyga'nın öldüğü kazaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Mersin’in Tarsus ilçesinde 27 yaşındaki Pelin Kıyga, işe gitmek için bindiği asansörün halatının kopmasıyla yaşamını yitirdi. Genç kadının eşi, eşini kurtarmak için koşarak yardım etmeye çalışırken trajedi saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mersin'in Tarsus ilçesi Altaylılar Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, belediye çalışanı Pelin Kıyga (27), işe gitmek için evinden çıktıktan sonra apartmanın 7'nci katından asansöre bindi. Ancak asansör 2'nci katta arızalanarak durdu.

Eşi Yardıma Koştu

Yaşadığı sıkıntıyı eşine telefonla bildiren Kıyga'nın yardımına Gökhan Kıyga (34) koştu. Merdivenlerden hızla 2'nci kata inen Gökhan Kıyga, eşini kurtarmaya çalıştı. Tam bu sırada asansör kabininin halatı koptu ve kabin hızla zemine çakıldı.

Kurtarılamadı

İhbar üzerine adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kabinden ağır yaralı çıkarılan Pelin Kıyga, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen genç kadın yaşamını yitirdi. Evli ve 1 çocuk annesi Kıyga, yapılan otopsinin ardından Tarsus Güney Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Güvenlik Kameraları O Anları Kaydetti

Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, Pelin Kıyga'nın 7'nci katta asansöre bindiği, kabinin 2'nci katta takılı kaldığı, bu sırada eşi ve komşularının yardıma geldiği görüldü. Halatın kopmasıyla asansörün hızla düşmesi ve Gökhan Kıyga'nın panikle merdivenlerden aşağıya koştuğu anlar da saniye saniye kaydedildi.

Soruşturma Sürüyor

Olayla ilgili Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bilirkişi incelemesinin devam ettiği ve asansörün bakım ve denetim süreçlerinin mercek altına alındığı bildirildi.

