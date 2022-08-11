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Merdan Yanardağ’dan ‘’para alıyoruz’’ itirafı: CHP’nin mitingini yayınladığımızda bir bedel alıyoruz

Merdan Yanardağ’dan ‘’para alıyoruz’’ itirafı: CHP’nin mitingini yayınladığımızda bir bedel alıyoruz
11.08.2022 23:01 - Son Güncelleme: 11.08.2022 23:02

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bazı kanalların düzenli olarak CHP ve İYİ Parti'den maaş aldığını açıklamış, TELE 1 Genel Yayın yönetmeni Merdan Yanardağ'ı hedef alarak "Ben şerefimin üzerine yemin ederim ki her ay CHP ve İYİ Parti'den para alıyorsun. Sende şeref varsa, yemin et bakalım almadığına ya da alıyorsan kaç para alıyorsun onu açıkla! Uyanık!" ifadelerini kullandı. İnce'nin bu sözlerine yanıt veren Merdan Yanardağ adeta itiraf niteliğinde bir açıklamaya imza attı. Yanardağ "CHP ile zaman zaman yaptığımız anlaşmalar var. Onların mitingini canlı olarak yayınlıyoruz ve bunun karşılığında bir bedel alıyoruz" dedi.

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