CHP ve İYİ Parti arasındaki gerilim, yerel seçimlere giderayak günden güne büyüyor. Meral Akşener'in kurmayları 'müstakil seçim' taleplerini dillendiriyor, Akşener de 26 Ağustos'ta CHP ile ipleri tümden koparmaya hazırlık yapıyor. Tüm bu yaşananların gölgesinde İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel'den çarpıcı bir çıkış geldi. CHP'ye 2019'da "Bizim sayemizde kazandınız" göndermesi yapan Yüksel 28 Mayıs'taki seçimlere ilişkin "Lafı eğip bükmeye hiç gerek yok. Bu seçimi kaybettik. Kaybettiğimiz seçimden de dersler çıkarmak zorundayız" dedi. "Genel seçim bitince ittifak sona erdi" diyen Yüksel, tabanın seçime müstakil bir biçimde girmek istediğini dillendirdi.