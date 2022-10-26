Meral Akşener’den hadsiz sözler! Sultan Abdülhamid Han ve Vahdettin Han'ı hedef aldı

CHP ve İYİ Parti, Osmanlı Devleti ve padişahları üzerinden ecdadın aziz hatırasını ayaklar altına almaya devam ediyor. Sultan Vahdettin'e nefret kusan CHP'li Tunç Soyer ve Tarık Balyalı'nın ardından İYİ Parti de Osmanlı düşmanlığı kervanına katıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sultan Abdülhamid Han ve Sultan Vahdettin Han'a kin kusarak AK Parti'yi hedef gösterdi. Böylelikle CHP ve İYİ Parti'nin Atatürk maskesine sığınıp Osmanlı ve Cumhuriyet'i düşman ettirme çabası bir kez daha gözler önüne serildi.