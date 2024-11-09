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Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu cephesine
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Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu cephesine "anket" bombası!

Giriş Tarihi: 09 Kasım 2024 17:28 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2024 17:28

CHP’deki "adaylık" savaşı bu kez konser vurgunu üzerinden patladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun her fırsatta adaylık yönünde baskı kurması ve Mansur Yavaş’ın anketlerde önde olduğunu öne sürerek adaylığa hazır olduğunu belirtmesi, parti içindeki kavgayı kızıştırdı. Son dönemde ABB ve İBB’nin milyonluk konser harcamalarının ortaya çıkmasıyla gerilim daha da arttı. İki isim vatandaşa hesap vermek yerine yine birbirine girdi. "Dikkatinizi çekerim sağlı sollu saldırı altındayım" diyen ABB Başkanı Yavaş anketlerde önde olduğunu savunarak İmamoğlu cephesine göndermede bulundu.

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