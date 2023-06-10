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Mangır Merdan Yanardağ başörtüsünü hedef aldı!

Mangır Merdan Yanardağ başörtüsünü hedef aldı!
10.06.2023 10:35

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CHP tarafından fonlanan TELE 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ dini değerlere olan nefretini kusmaya devam ediyor. Başörtüsüne anayasal güvence getiren Anayasa değişikliği süreciyle ilgili konuşan Merdan Yanardağ çarşaf ve peçe üzerinden Türkiye'nin Afganistanlaşma sürecine girdiği algısına soyundu. Merdan Yanardağ, "Bir kamu kuruluşunun bir kıyafet yönetmeliği vardır. O zaman herkes istediği gibi giyinecek. Diğeri de diyecek ki ben bir tane kırmızı bant çekeceğim başıma benim inancımın gereği bu… Nasıl belirleyeceksiniz bunu. Bir kaosa kargaşaya felakete sürüklüyorsunuz bu ülkeyi farkında değilsiniz. " ifadeleriyle başörtülü kadınların kamu kurumlarında görev almaması gerektiğini savunan skandal ifadeler kullandı.

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